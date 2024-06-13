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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 13:04

"الراهب" في مرمى نيران حزب الله.. والمقاومة تنشر مشاهد توثق استهدافها مواقع للاحتلال

"الراهب" في مرمى نيران حزب الله.. والمقاومة تنشر مشاهد توثق استهدافها مواقع للاحتلال
وشددت على أنّ هذه العملية تأتي في سياق دعمها لغزة، مقاومة وشعباً.

كما نشر الإعلام الحربي في حزب الله، مشاهد من عملية استهداف المجاهدين موقعي "الراهب" و"راميا" وثكنة "زرعيت" التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

كما نشر مشاهد من عملية استهداف قاعدة "ميرون"، ومقرات الفيلق الشمالي، التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة.

احتراق 3500 دونم في الشمال نتيجة عمليات حزب الله أمس
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار، في عدد كبير من مستوطنات الشمال، خشية تسلل طائرة من دون طيار، إضافةً لاحتراق 3500 دونم في الشمال نتيجة أكثر من 200 صاروخ وقذيفة، أطلقهم حزب الله أمس.

وأفاد مصدر في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي شبعا والوزاني، اليوم.

ومنتصف الليلة شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت: أطراف عيناثا، بنت جبيل وعيتا الشعب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس الأربعاء، أنّ جميع الصواريخ التي أطلقها حزب الله في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة، في هذا اليوم، أصابت أهدافها بشكلٍ مباشر.

وفي هذا الإطار، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ"14" الإسرائيلية، تامير مورغ، إنّ من يعتقد بأنّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله "يستهدف مثل هذا البيت أو أي منشأة عسكرية أخرى، فهو ليس حاضراً في الحدث"، لافتاً إلى أنّ هدف نصر الله هو "تفريغ الشمال" من المستوطنين، ومن ثمّ "إسرائيل بأكملها".
رقم : 1141492
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