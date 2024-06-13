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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 13:05

مدفيديف: سنرد على العقوبات الغربية بالمثل

مدفيديف: سنرد على العقوبات الغربية بالمثل
ونقل موقع ارتي عن مدفيديف قوله في منشور على قناته في تطبيق تلغرام: “إن روسيا تعلمت بالفعل كيف تعيش وتتطور في ظل العقوبات الغربية التي تقاس بعشرات الآلاف الآن .. ومع ذلك من الضروري أن نرد عليها بشكل عاجل .. لأن الولايات المتحدة وأتباعها أعلنوا حرباً بلا هوادة على بلادنا “، مضيفاً: “لا توجد قواعد تتعلق بالعدو! فليتلقوا منا الرد على الضرر الذي ألحقوه بروسيا، وبأقصى درجة من الإيلام”.

وأوضح مدفيديف أن إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بتلك الدول التي فرضت هذه القيود على بلدنا وعلى جميع مواطنينا يكون من خلال شل عمل شركاتهم ووكالاتهم الحكومية، والعثور على مواطن خلل وضعف في أهم تقنياتهم وضربهم بلا رحمة، وتدمير خدماتهم في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والاجتماعية.

وأكد مدفيديف أن هذا سيضر “بالاقتصادات الغربية ومؤسساتها وحكامها، ويضر برفاهية مواطنيها، وثقتهم في المستقبل”، مضيفاً: “دعونا نحول حياتهم إلى كابوس مجنون تماماً ونعاملهم بالمبدأ القديم العين بالعين”.
رقم : 1141493
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