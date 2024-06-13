الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال

وفي بيان نشر على حسابه على موقع "إكس"، أكّد الشيخ الكعبي، بعد أن عزى عائلة الشهيد، " أن هذه الدماء الطاهرة سيكون ثمنها باهظاً، وسيدفعه العدو أضعافاً مضاعفة قريباً عاجلاً"، مضيفاً "وليعلموا أن المقاومة الإسلامية في العراق، ولبنان، وسوريا، واليمن والجمهورية الإسلامية لن تتوقف عن جهادها حتى تحرير القدس".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد زفّت، أمس الأربعاء، ثلّة من الشهداء على طريق القدس، والذين ارتقوا في إثر استهداف إسرائيلي مُعادٍ على بلدة جويّا الجنوبية.



والشهداء هم القائد المجاهد طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، مواليد عام 1969، من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد محمد حسين صبرا "باقر"، من مواليد عام 1973، من بلدة حدّاثا الجنوبية.



كما زفّت المقاومة الشهيد المجاهد علي سليم صوفان "كميل"، من مواليد عام 1971، من بلدة جويّا، والشهيد المجاهد حسين قاسم حميّد "ساجد"، من مواليد عام 1980، من مدينة بنت جبيل في الجنوب.