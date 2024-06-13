بأداة تشبه المنجنيق.. "جيش" الاحتلال يعتدي على الأراضي الزراعية جنوبي لبنان

وفي التفاصيل، فقد سمحت الرقابة العسكرية بنشر أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم أداة تشبه المنجنيق – سلاح معروف من العصور الوسطى - وذلك لتنفيذ عمليات كشف بإشعال حرائق في جنوب لبنان"، وفق ما أفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية.



وبحسب فيديو انتشر في مواقع التواصل، ظهر جنود إسرائيليون وهم يقومون بإشعال كرة نارية وإرسالها بأداة المنجنيق إلى ما هو أبعد من "السياج" بشكل ميكانيكي، ضمن اعتداءاتهم على الأراضي اللبنانية.



والكشف هو مصطلح لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي "يصف الإجراء الذي يكشف فيه عن طرق إزالة العوائق والأشياء التي قد تعيق مجال الرؤية أو العبوات الناسفة أو التموضعات العسكرية، بما في ذلك التعرجات والنباتات والأشجار والبساتين والمباني. وعادةً ما تجري أعمال الكشف هذه باستخدام جرافات مدرعة من طراز D9"، لكن الجيش اختار الطريقة القديمة على الحدود اللبنانية"، بحسب "القناة الـ 12".



وقد خلّفت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان أضراراً جسيمة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبساتين الخضراء.



ورصدت وزارة الزراعة في لبنان، بحسب ما صرح به وزيرها عباس الحاج حسن في كانون الثاني/يناير الماضي، 613 حريقاً على مساحة 210 كلم في الأراضي الزراعية جنوبي البلاد.



ودمّرت غارات "جيش" الاحتلال المُعادية نحو 800 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي الزراعية، بما في ذلك أكثر من 50 ألف شجرة زيتون عمر بعضها 300 عام، فيما نفقت الآلاف من الماشية، بينها أغنام وماعز وأبقار، بحسب الوزير.



وشدّد الحاج حسن على "استحالة تقديم أرقام دقيقة حول حجم الأضرار في هذه المرحلة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي يومياً".



