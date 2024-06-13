سياسي تشيكي: الحديث عن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو ضرب من الجنون

وقال شتييبانيك في حديث لموقع أوراق برلمانية: “إن أحد الأسباب الرئيسية للحرب في أوكرانيا يكمن في تخليها عن وضعية الحياد التي نص عليها دستورها والقفز إلى الفخ الأمريكي عندما تمت دعوتها إلى حلف الناتو خلال قمة الحلف في بوخارست عام 2008، وذلك ضد إرادة العديد من الدول الأوروبية آنذاك”.



وأضاف: “إن الانقلاب الأوكراني في كييف نظمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبدعم من الاتحاد الأوروبي”.



وفي السياق نفسه أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه موقع أوراق برلمانية واسع الانتشار في تشيكيا أن 98 بالمئة من قراء الموقع يعارضون قيام حلف الناتو بإرسال قوات منه إلى أوكرانيا مقابل موافقة واحد بالمئة فقط على هذه الخطوة.