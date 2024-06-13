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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 13:27

إكسيوس یکشف تفاصیل حوار عسكري سری بين الاحتلال ودول عربية في البحرين!

إكسيوس یکشف تفاصیل حوار عسكري سری بين الاحتلال ودول عربية في البحرين!
وأشار الموقع إلى أنّ اللقاء كان "بمثابة إشارة إلى أن الحوار العسكري، بين كيان الاحتلال والدول العربية، مستمر في إطار القيادة المركزية الأميركية على الرغم من الانتقادات العلنية، والإدانات للجيش الإسرائيلي في سياق الحرب على غزة". إذ التقى رئيس الأركان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في البحرين، بحسب "إكسيوس"، "مع نظرائه من عدة جيوش عربية لمناقشة التعاون الأمني الإقليمي".

وبقي الاجتماع، الذي عقد تحت رعاية قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، الجنرال إريك كوريلا، بعيداً عن الأضواء، ولم يتم الكشف عنه علناً بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المحيطة بالحرب على غزة، وشارك فيه، إلى جانب كوريلا وهاليفي، جنرالات كبار من البحرين، الإمارات، السعودية، الأردن ومصر.

ووفقاً لموقع "إكسيوس"، فإنّ إحدى القضايا الرئيسية التي عملت عليها القيادة المركزية للجيش الأميركي، والبنتاغون مع جيوش المنطقة في السنوات الأخيرة هي "التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، الذي اتخذ أهمية خاصة على ضوء الرد الإيراني ومحاولات التصدي، وهو الأمر الذي تم بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن".

وعلّق مسؤولون أميركيون، على الاجتماع، بأنّ "التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الهجوم الإيراني".

وأضافوا أن هذا التعاون "يشمل أيضاً مشاركة الأردن والسعودية، في محاولات اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلق من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل والمرور عبر مجالهم الجوي".

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تمارس فيه "إسرائيل" حربها العدوانية، والإبادة الجماعية، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ "ارتفعت حصيلة العدوان إلى أكثر من 37200 شهيد، و84930 جريحاً، بحسب الأرقام الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.
رقم : 1141503
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