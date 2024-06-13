ألمانيا: سلّمنا أوكرانيا ربع ما نمتلكه من منظومات "باتريوت" ولا نستطيع تقديم المزيد

وقال بيستوريوس، في تصريحات للصحافيين، قبيل اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو": "لقد قدّمنا بالفعل 3 منظومات باتريوت، أي ربع قدراتنا منها، ولذا لا مجال لتقديم ما هو أكثر من هذه المنظومات الثلاث، وعلى الشركاء الآخرين تقديم المساعدة".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس مركز تقييم الوضع في أوكرانيا بوزارة الدفاع الألمانية، الجنرال كريستيان فرويدنغ، أنه لا يستبعد أن تستخدم كييف أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي لضرب الطيران الروسي فوق الأجواء الروسية.



ولم يُحدّد فرويدنغ ما إذا كانت الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا، قد استخدمت بالفعل ضد أهداف في العمق الروسي.



وتلقّت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.



وفي سياق متصل، وافقت دول مجموعة السبع (G7)، الأربعاء، على تخصيص تمويل بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024، من خلال استغلال الأصول الروسية المجمّدة.