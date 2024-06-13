وزيرا خارجية العراق وإيران: الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، في العاصمة العراقية بغداد، اعتبر حسين أن "وضع المنطقة في خطر ولا بد من التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة"، مشدّداً على أنّ "اتساع الحرب في لبنان سيؤثر على المنطقة بشكل عام".





من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة على أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط، مؤكداً أنّ "التعاون بين دول المنطقة يجب أن يتعزز في أي وقت من أجل الشعب الفلسطيني".



وتابع أنّ "نظرة إيران والعراق تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة مشتركة"، كما أن البلدين متفقان على "نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".



وذكّر بأنّ "إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة".



ووصل باقري كني إلى العراق ، اليوم الخميس، في زيارة ستستمر لمدة يومين، "يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين".



وتأتي الزيارة بينما كان مقرراً أن يقوم الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي بزيارة إلى العراق يوم 28 أيار/مايو تستمر ثلاثة أيام، وستتناول محادثات باقري كني في العراق، المصالح المشتركة بين الشعبين، ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، وكذلك أمن المنطقة، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.