الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.. وعدد الشهداء يتجاوز الـ37230

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها 30 شهيداً و105 جرحى إلى المستشفيات.



وكرّرت الوزارة تأكيدها أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وفيما يخصّ الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع، استهدف الاحتلال شرقي مخيم البريج بالقصف المدفعي، فيما أطلق النار من الطيران المروحي في محيط أبراج الأسرى شمالي غربي مخيم النصيرات.



كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.



وارتقى شهيد وجريحان من جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على محيط ميناء غزة في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بحسب مراسل مصدر مطلع.



وفي حيّ الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، ارتكب الاحتلال مجازر جديدة، فيما يمنع سيارات الإسعاف من الوصول الى الإصابات.



وفي جنوبي القطاع يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر أيضاً، حيث أفاد مراسل الميادين بقصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء.



وأضاف مصدرنا أنّ الاحتلال دمّر أحياءً سكنية في حي الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما ارتكب مجازر جديدة بقصفه خيم النازحين في المواصي التي كان الاحتلال قد ادّعى أنّها آمنة.







