الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 15:56

الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.. وعدد الشهداء يتجاوز الـ37230

الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.. وعدد الشهداء يتجاوز الـ37230
وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها  30 شهيداً و105 جرحى إلى المستشفيات.

وكرّرت الوزارة تأكيدها أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". 

وفيما يخصّ الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع، استهدف الاحتلال شرقي مخيم البريج بالقصف المدفعي، فيما أطلق النار من الطيران المروحي في محيط أبراج الأسرى شمالي غربي مخيم النصيرات. 

كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع. 

وارتقى شهيد وجريحان من جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على محيط ميناء غزة في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بحسب مراسل مصدر مطلع. 

وفي حيّ الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، ارتكب الاحتلال مجازر جديدة، فيما يمنع سيارات الإسعاف من الوصول الى الإصابات. 

وفي جنوبي القطاع يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر أيضاً، حيث أفاد مراسل الميادين بقصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء. 

وأضاف مصدرنا أنّ الاحتلال دمّر أحياءً سكنية في حي الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما ارتكب مجازر جديدة بقصفه خيم النازحين في المواصي التي كان الاحتلال قد ادّعى أنّها آمنة. 



 
رقم : 1141523
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عدوان أميركي - بريطاني بغارتين يستهدف مديرية الصَّليْف غربي اليمن
عدوان أميركي - بريطاني بغارتين يستهدف مديرية الصَّليْف غربي اليمن
في اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال يكثّف قصفه على رفح ووسط قطاع غزة
في اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال يكثّف قصفه على رفح ووسط قطاع غزة
13 حزيران 2024
الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال
الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال
13 حزيران 2024
"الراهب" في مرمى نيران حزب الله.. والمقاومة تنشر مشاهد توثق استهدافها مواقع للاحتلال
"الراهب" في مرمى نيران حزب الله.. والمقاومة تنشر مشاهد توثق استهدافها مواقع للاحتلال
13 حزيران 2024
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
12 حزيران 2024
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
12 حزيران 2024
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
12 حزيران 2024
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
12 حزيران 2024
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
12 حزيران 2024
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
11 حزيران 2024
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
11 حزيران 2024
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
11 حزيران 2024
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
11 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)