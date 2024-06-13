لـ3 سنوات... تركيا ستتلقى تمويلا بقيمة 18 مليار دولار

وأشار لوبيرز إلى أن التمويل الجديد سيكون أعلى من كافة التمويلات الحالية.



وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، لافتا إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه يحاربون التضخم فعلا.