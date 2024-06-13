الاحتلال يدرس إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة!

وقال إردان في تصريح إنه "حان الوقت كي تفكر إسرائيل في إيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة، ولكن قبل ذلك لدينا العديد من الخطوات التي سيتم النظر فيها هذا الأسبوع بما في ذلك إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إعلان وكالة الأونروا منظمة إرهابية".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بإدراج "إسرائيل" في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".



وقد أثارت الخطوة غضبا رسميا إسرائيليا، حيث تتالت الردود الغاضبة على القرار من قبل المسؤولين الإسرائيليين.



وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار حماس".



بدوره، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن قرار إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء سيؤثر على علاقات تل أبيب مع الأمم المتحدة.