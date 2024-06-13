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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 17:08

الاستخبارات الأمريكيّة: السنوار يُفاوِض من منطلق قوّةٍ وحماس ستجتاز المعركة

الاستخبارات الأمريكيّة: السنوار يُفاوِض من منطلق قوّةٍ وحماس ستجتاز المعركة
وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهرٍ على بدء العدوان الإسرائيليّ البربريّ ضدّ قطاع غزّة، لم تتمكّن مخابرات الاحتلال، المدعومة من واشنطن ولندن، لم تمكّن من تحديد مكان اختفاء قائد حماس في غزّة، بهدف اغتياله والتخلّص منه، لتسجيل انتصارٍ تكتيكيٍّ موهوم في المعركة الدائرة منذ أكتوبر من العام المنصرم، علمًا أنّه وباعترافٍ "إسرائيليٍّ" لم تُحقق الحرب أيّ إنجازاتٍ تُذكر، وأنّ تدمير قوّة حماس العسكريّة وتحرير الاسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزّة باتا وهمًا وسرابًا.


وللتدليل على عمق المأزق الإسرائيليّ قال الجنرال (احتياط) اسحاق بريك، إنّ عملية النصيرات (أيْ تحرير الأسرى الأربعة) لا تشكل تغييرًا في واقعنا القاتم، وأنّ نتنياهو وغالانط وهاليفي غارقون في كارثة غزة، وأصبح واضحًا أن الحرب لم ولن تحقق أهدافها، وتابع: لن نغفر لنتنياهو ولا لهؤلاء الذين يواصلون القتال ولا يعملون من أجل إطلاق سراح الأسرى رغم أنّه من الواضح لهم استحالة انهيار حماس، طبقًا لأقواله، مؤكّدًا أنّ إسرائيل تُواجِه الفشل السياسيّ والعسكريّ الأسوأ منذ العام 1948، ويجب تقديم نتنياهو ومن معه للمحاكمة ووضعهم أسبوعًا في السجن في ظروفٍ مظلمةٍ مع صور الأسرى وعندها ربّما سيفهمون فشلهم بشكلٍ أفضل، على حدّ تعبيره.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة (سي.إن.إن) إنّ الاستخبارات الأمريكيّة تعتقد أنّ يحيى السنوار، الزعيم القوي لحركة (حماس) في غزة، والذي يُعتقد أنّه صانع القرار الرئيسيّ للحركة بشأن أيّ اتفاقٍ محتملٍ لوقف إطلاق النار، يعتقد أنّ (حماس) على الأرجح قادرة على النجاة من محاولة كيان الاحتلال الإسرائيلي لتدميرها.

وأضاف المسؤولون، وفقًا لتقييم الاستخبارات، أنّ السنوار يشعر بالثقة في أنّ (حماس) في وضع يسمح لها بالتعامل مع المفاوضات من مركز قوة.

وتابعت هذه المصادر أنّ هدف (حماس) هو البقاء، وهذا سيكون بمثابة انتصار لها، ويعتقد السنوار أنّ (حماس) قادرة على الصمود بينما تتدهور مكانة "إسرائيل" العالميّة مع استمرار الحرب على غزة، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن يحيى السنوار “يعتقد أنّه يفوز”.
رقم : 1141540
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