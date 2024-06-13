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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 17:10

الأمن المصري يرحل 7 حافلات تقل لاجئين سودانيين

الأمن المصري يرحل 7 حافلات تقل لاجئين سودانيين
وبحسب صحيفة القاهرة المصرية تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بضبط اربع حافلات تقل لاجئين سودانيين بعد كمين على طريق قنا الجديدة وثلاث حافلات  أخرى على كمين قفط عند الكيلو 10 هجرة غير شرعية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكاني الواقعة وتقرر ترحيل اللاجئين إلى دولة السودان عن طريق الحدود في محافظة أسوان باستخدام ثلاث حافلات فقط تحت حراسة أمنية مشددة لعدم وجود أوراق رسمية للإقامة في مصر ويوجد بعض المخالفات لذلك قررت الجهات المتخصة ترحيلهم.

ومنذ اندلاع الحرب في  السودان في  الخامس عشر من أبريل العام، لجأ آلاف السودانيين إلى دول الجوار الأفريقي، لاسيما جمهورية مصر.

وتسببت الإجراءات المصرية المعقدة في منح تأشيرة الدخول إلى لجوء الكثير من السودانيين إلى التهريب كوسيلة تمكنهم من عبور الحدود رغما عن المخاطر الأمنية ووعورة الطرق وسوء الأحوال  الجوية.

وبحسب الأمم المتحدة تسببت الحرب الدائرة في السودان في نزوح ولجوء أكثر من 8 آلاف سوداني داخليا وخارجيا، يواجه أغلبهم ظروفا معيشية قاسية في الأماكن  التي  لجأوا  أو نزحوا إليها.
رقم : 1141541
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