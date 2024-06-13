مجلس وزاري يصادق على خارطة طريق إطلاق الـ5G في تونس

وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2022-2025، على أن تكون تونس في مقدمة الدول المواكبة للتطور التكنولوجي عبر تطوير البنية التّحتية للاتصالات الجوّالة لجلب الاستثمار في المجال الرقمي، وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع المجالات.



وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضا حول الاطار التشريعي والتنظيمي لاسناد الاجازات، ومراحل الاعداد لاطلاق تكنولوجيات الجيل الخامس للاتصالات الجوّالة، الى جانب الاجراءات المصاحبة ومكونات الاجازة المزمع اسنادها في اطار طلب العروض.



ويهدف المشروع الى الاستجابة للحاجيات المتصاعدة في سعة التدفق وسرعة الاستجابة والجودة في الابحار، الى جانب استيعاب كثافة عدد المستعملين وحجم البيانات المنقولة عبر شبكة الاتصالات الجوالة، مع ادراج التطبيقات الحديثة المتعلقة بأنظمة انترنات الأشياء، والتحكم عن بعد، والتحكم الذاتي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.



وبعد التداول قرر المجلس المصادقة على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس بتونس، واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق خدمات الجيل الخامس ابتداء من سنة 2025.