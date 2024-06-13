الموريتانيون يترقبون انطلاق حملات ثامن انتخابات رئاسية بتاريخ البلد

وتعدُّ هذه الانتخابات، هي ثامن انتخابات رئاسية تنظّم في البلاد منذ انطلاق ما وصف بمسلسل التعددية عبر إقرار دستور في البلاد عام 1991.





ويخوض السباق الرئاسيَ سبعة مرشحين، ثلاثة منهم سبق لهم أن ترشحوا للرئاسة، وأربعة يترشحون لأول مرة.





وكان أول المترشحين في هذه الانتخابات الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، الذي أكمل مأمورية أولى من خمس سنوات، ويطمح لمأمورية أخرى، ستكون – في حال فوزه – الأخيرة له في سدة الحكم وفقا لنص الدستور الموريتاني.





كما يترشح في الانتخابات الزعيم رئيس المعارضة ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ذي المرجعية الإسلامية، حمادي ولد سيدي المختار، وهي المرة الأولى التي يترشح فيها للرئاسة، بدعمٍ من حزبه أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان.





ويتولى حزب (تواصل) زعامة مؤسسة المعارضة للمرة الثالثة على التوالي.





وضمن المرشحين للرئاسة يبرز اسم الناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، والذي يدخل السباق الرئاسي للمرة الثالثة، بعد ترشحه 2014، ثم 2019 وحلّ ثانيا في الاستحقاقين، بعد أن حصل على نسبة فاقت 8% سنة 2014، وهي الانتخابات التي قاطعتها المعارضة حينها، كما حصل على أكثر من 18% في انتخابات 2019.





كما يترشح في الانتخابات المحامي والنائب البرلماني العيد ولد محمدن، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها السابق الرئاسي، بعد أن دخل البرلمان العام الماضي، وللمرة الثانية تواليا، وهو مدعوم من حزب اتحاد قوى التقدم، وحزب (جود) وبعض الشخصيات السياسة والهيئات الشبابية.





خامس المترشحين لرئاسيات 2024 هو رئيس حزب العدالة والديمقراطية / حركة التجديد والنائب البرلماني السابق بوكاري مامادو با، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها السباق الرئاسي، غير أن حزبه كان حاضرا في أغلب الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت خلال العقدين الأخيرين، من خلال ترشيح رئيسه السابق إبراهيما مختار صار.





سادس المترشحين هو البروفسير أوتوما سوماري، وهو أستاذ بكلية الطب بجامعة نواكشوط ومدير مستشفى في نواكشوط، ويدخل السباق الرئاسي لأول مرة، ويترشح بعد تجربة سياسية حزبية مواكبة للتطورات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث أنشأ مع نخب آخرين حزب "طلائع قوى التغيير" قبل أن يتم حله من طرف السلطات مع عشرات الأحزاب الأخرى.





وتكتمل قائمة المرشحين بالخبير المالي ومفتش الضرائب، محمد الأمين المرتجي الوافي، والذي يدخل السباق الرئاسي للمرة الثانية، بعد أن ترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية 2019.





وتستمر الحملة الانتخابية لأسبوعين، وتختتم مساء الخميس 27 يونيو عند منتصف الليل، لتدخل البلاد فترة صمت انتخابي لمدة 24 ساعة، قبل أن يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد.





ويحق لأكثر من 1.9 مليون مواطن التصويت في هذه الانتخابات، وفقا للأرقام التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.





وقد قرر خمسة مرشحين افتتاح حملاتهم الدعائية من العاصمة نواكشوط، بينما اختار مرشحان الداخل.





وحسب مصادر الأخبار فإن مواقع المهرجانات الافتتاحية لحملات المرشحين ستكون على النحو التالي:





المرشح محمد ولد الغزواني: ملعب شيخنا ولد بيديه في نواكشوط





المرشح المرتجي ولد الوافي: مدينة النعمة بالحوض الشرقي





المرشح حمادي ولد سيدي المختار: قرب ملعب لكصر في نواكشوط





المرشح أوتوما سوماري: المقر الرئيسي لحملته في المطار القديم بنواكشوط





المرشح بابو كار: مقر حملة حزب التحالف من أجل العدالة والتنمية في نواكشوط





المرشح العيد ولد محمدن امبارك: المطار القديم قبالة مفوضية المرور في نواكشوط.





المرشح بيرام الداه اعبيد: كيهيدي في ولاية كوركول.