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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 17:48

مسؤول أميركي: نشعر ببالغ القلق بسبب التصعيد في لبنان.. ونجري محادثات لمنع تطوره إلى حرب

مسؤول أميركي: نشعر ببالغ القلق بسبب التصعيد في لبنان.. ونجري محادثات لمنع تطوره إلى حرب
وأعلن أنّ واشنطن أجرت "محادثات متسقة وعاجلة في أوقات مختلفة بين إسرائيل ولبنان لمنع تطور الأمور إلى حرب"، مشيراً إلى أنّ هذه الحرب قد تكون لها تداعيات وآثار تؤدي إلى التصعيد في أماكن أخرى في المنطقة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنّه يمكن لاتفاق الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار المطروح على الطاولة أن يحمل تأثيراً على جبهة لبنان، لافتاً إلى أنّ مجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "لا يكفي"، إذ "لابدّ أن تكون هناك ترتيبات محددة مع لبنان".

اعتداءات إسرائيلية متواصلة
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، ولا سيما على القرى الجنوبية، مستهدفاً المدنيين والمنازل، ما يؤدي إلى ارتقاء الشهداء. واليوم، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استخدام "الجيش" الإسرائيلي "سلاحاً من العصور الوسطى، كما في روما"، وذلك لتنفيذ عملياته ضد الأراضي الزراعية جنوبي لبنان. 

وفي التفاصيل، فقد سمحت الرقابة العسكرية بنشر أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم أداة تشبه المنجنيق، وذلك لتنفيذ عمليات كشف بإشعال حرائق في جنوب لبنان"، وفق ما أفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية.  

المقاومة ترد
ورداً على هذه الاعتداءات، ودعماً لقطاع غزة ومقاومته، تنفذ المقاومة الإسلامية في لبنان عمخليات في اتجاه أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابقٍ اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هجوماً مشتركاً تضمن 150 صاروخاً وطائرة مسيّرة وصواريخ مضادة للدروع، استمر لمدة نصف ساعة من جنوب لبنان باتجاه شمالي فلسطين المحتلة. 

وأعلنت المقاومة ضربها سلسلة أهدافٍ عسكرية للاحتلال، إذ شنت هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ "الكاتيوشا" و"الفلق 6" ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة "كيلع"، ثكنة "يوأف"، ‏قاعدة "كاتسافيا"، قاعدة "نفح" وكتيبة "السهل" في "بيت هلل". 

وأضافت أنّه بالتزامن مع ما سبق،شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة "دادو" (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة "ميشار" (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة "كاتسافيا" (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة. 

عقب ذلك، أعلنت المقاومة شنّ مجاهدي القوّة الجويّة، وللمرة الثانية ‏هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة "ميشار"، مستهدفةً مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضاً هجوماً جوياً بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة "كاتسافيا" ‏وأصابوا أهدافهم بدقة.‏
رقم : 1141546
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