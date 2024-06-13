اتهامات بتسييس الأزمات الإنسانية في السودان وغزة وأوكرانيا

كارثة إنسانية بالسودان وسط نقص هائل بالمساعدات الأممية

وفقاً لتقارير إعلامية نقلاً عن مصادر أممية واحصاءات رسمية، فقد وصل عدد النازحين السودانيين داخليا إلى نحو 8.6 ملايين شخص، بينما اضطر أكثر من 1.5 مليون شخص للفرار إلى الدول المجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من هؤلاء.

ووفقاً لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث فإن الهجمات المروعة على المدنيين هي السمة المفزعة لهذا الصراع، ويشمل ذلك عمليات القتل العشوائي، والقتل بدوافع عرقية في دارفور، وانتشار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتفشي الجوع. وقد أشعلت هذه العوامل مجتمعة أزمة النزوح الأسرع نموًا في العالم. وقد مدت البلدان المجاورة يدها إلى النازحين للمساعدة، ولكن بعض هذه الدول تعاني بالفعل من وطأة حالات الطوارئ الإنسانية وخاصة تشاد.

بدورها أفادت وكالات الإغاثة بأن الصراع في السودان دفع أجزاء من البلاد إلى حافة المجاعة، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، من حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

إلى جانب ذلك، أطلقت الأمم المتحدة في منتصف أيار/ مايو الماضي، على لسان الناطق باسم مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لايرك، تحذيراً عاجلاً حول "النقص الكارثي" في تمويل المساعدات للسودان.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن السودان لم يتلقى إلا 6 % فقط من التمويل، من أصل 2,7 مليار دولار طلبته الأمم المتحدة لمساعدة السودان من الجهات المانحة. وتسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الحصول على 1.4 مليار دولار لمساعدة الأشخاص الذين فروا إلى خمس دول مجاورة.



أسباب نقص المساعدات الإنسانية للسودان

وفي ظل كل ما سبق، كانت واشنطن والمنظمات الدولية المدعومة غربياً قد قطعت المساعدات الإنسانية عن اللاجئين السودانيين في بعض دول الجوار، متجاهلين حجم الكارثة الإنسانية، التي يمر بها الشعب السوداني.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن عن إيقاف مساعداته لحوالي 559 ألف لاجئ سوداني في تشاد بمخيمات أركوم ، اعتباراً من أبريل الماضي بسبب نقص التمويل. وقال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد، في بيان: "نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من أن يصبح كارثة شاملة."

وكانت مصادر إعلامية وبعض الناشطين الحقوقيين قد صرحوا لوسائل إعلام حينها، بأن واشنطن وباريس ضغطت على الأمم المتحدة من أجل تعليق المساعدات الإنسانية للاجئين السودانيين في المخيمات التشادية إلى جانب لاجئين من دول أفريقية مجاورة تشهد أعمال عنف، مما يهدد 1.5 مليون لاجئ بالمجاعة.

وبحسب بعض المتخصصين والخبراء، فإن ذلك يندرج بسياق استثمار واشنطن وبعض الدول الغربية بالأزمات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، تتمثل بتحويل سكان الدول المتضررة والنازحين لمرتزقة، يقاتلون في دول أخرى، مقابل لقمة العيش، مما يعتبر تجلّي واضح لعملية ابتزاز لا إنسانية.



توجيه الدعم الغربي-الأمريكي لأوكرانيا على حساب السودان وغزة

في سياق متصل، وبحسب تقارير إعلامية غربية وعربية، فقد بلغ حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. أما حجم المساعدات الأوروبية فقد تجاوز الـ 65 مليار يورو. وبحسب مراقبين فقد تضمنت تلك المساعدات معدات عسكرية وأسلحة وذخيرة بشكل رئيسي، بالإضافة لموارد الطاقة، ومعدات ومواد غذائية وأدوية.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية" إلى جانب كل المساعدات المذكورة أعلاه فإن واشنطن تخطط لتقديم حزمة مساعدات أخرى في العام الحالي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، كما أعلنت فرنسا أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو بموجب اتفاقية أمنية بين الجانبين.

من جهتها أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي حجم المساعدات الألمانية لأوكرانيا أكثر من 7 مليارات يورو هذا العام، إلى جانب تخصيص أكثر من 102.2 مليار دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا خلال الحرب.

وبحسب المستشار القانوني والمحامي الدولي المتخصص في قضايا حقوق الانسان محمد سعيد لطفي، فإن التفاوت الهائل بحجم المساعدات الإنسانية بين السودان وغزة من جهة، وأوكرانيا من جهة أخرى بالمقارنة مع حجم الاحتياجات في كل منهما يدل على ازدواجية معايير في تقديم المساعدات الإنسانية، وتمييز عرقي واضح، بين سكان دول العالم، ما يعتبر تجلّي سيء للعنصرية بأبشع صورها.



تسيس ملفي المساعدات الإنسانية واللجوء بشكل عنصري

وبحسب بعض الخبراء والناشطين الحقوقيين، فإن ضخامة المساعدات الغربية-الأمريكية لأوكرانيا، مقابل النقص الشديد في التمويل الذي تعاني منه السودان، في الوقت الذي يعاني منه سكان السودان وغزة من الحاجة الملّحة للمساعدة أكثر من الشعب الأوكراني، يعتبر تمييز عنصري واضح. مؤكدين ضرورة توخي المنظمات الدولية الحياد في التعامل مع الأزمات حول العالم وتتخلص من تأثير الضغوط السياسية للحكومات الغربية الممولة على عملها.

وتعليقاً على ذلك، أكد المحامي محمد سعيد لطفي بأن عنصرية الدول الغربية تجاه الشعبين السوداني والفلسطيني لم تتجلى فقط في ملف المساعدات، إنما أيضاً في ملف اللجوء، الذي تفاخر الدول الغربية به، وتدعي حماية المضطهدين في بلدانهم من خلاله. فقد تعامل الاتحاد الأوربي مع اللاجئين الأفارقة كعبئ وأزمة اقتصادية ورفض استقبال جزء كبير منهم. حتى أن بعض الدول الغربية بدأت بخطط لنقلهم إلى دولة ثالثة، كما فعلت بريطانيا مع اللاجئين الذين نقلتهم لراوندا في أفريقيا بعد أن تمكنوا من الوصول لأراضيها.

بينما على الضفة الأخرى، تسابقت الدول الأوربية لاستقبال اللاجئين الأوكران والترحيب بهم، في تجلّي واضح للعنصرية التي تنتهجها المنظمات الدولية والحكومات الغربية حتى بأكثر الملفات إنسانية.









