هذا أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفي بين مخبر وبوتين

وشدد رئيس الجمهورية بالإنابة في هذا الاتصال الهاتفي على أهمية ترسيخ الأسس القانونية للتعاون بين طهران وموسكو، واعتبر العلاقات بين البلدين استراتيجية.



وقال مخبر إن التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات الحاصلة بما في ذلك في قطاعات التجارة والترانزيت والطاقة، يشكل جدول الأعمال الرئيسي للعلاقات الثنائية، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تنفيذها.



من جانبه قال الرئيس الروسي في هذا الاتصال الهاتفي إن وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين تشكل أساسا قانونيا مناسبا لتطوير العلاقات بين البلدين.



كما أعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون وسرعة تطور العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف القطاعات.