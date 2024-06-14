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الجمعة 14 حزيران 2024 ساعة 07:11

عمليات المقاومة اللبنانية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي

عمليات المقاومة اللبنانية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي
دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 13-06-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- شن هجوم مشترك بالصواريخ والمسيّرات، حيث تمّ استهداف بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل، وبالتزامن شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة،‏ وذلك في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا.

3- الساعة 4:00 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- شنّ وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار استهدف مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة، وذلك في إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا.

5- بعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو الإسرائيلي وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:30 بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.‏

6- الساعة 17:50 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 20:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏محيط موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

-القطاع الغربي:
1- استهداف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة، وإيقاعهم ‏بين قتيل وجريح.

2- الساعة 19:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 20:41 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش ‏نطوعا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

4- الساعة 20:41 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش ‏عداثر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 21:05 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش ‏أدميت بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
رقم : 1141626
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