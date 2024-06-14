باقري كني يغادر بغداد متوجهاً إلى أربيل

غادر "علي باقري كني" الیوم، بغداد متوجهاً إلى أربيل لعقد اجتماعات مع سلطات إقليم كردستان العراق بعد لقائه مع رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".