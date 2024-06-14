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الجمعة 14 حزيران 2024 ساعة 09:40

نيبينزيا: سكرتارية الأمم المتحدة تنتهك مبدأ الحياد بشأن أوكرانيا

نيبينزيا: سكرتارية الأمم المتحدة تنتهك مبدأ الحياد بشأن أوكرانيا
وأوضح نيبينزيا في مقابلة مع وكالة نوفوستي أن العديد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما في ذلك تلك العاملة في أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان والمجالات الإنسانية، بعيدة كل البعد عن الحياد.

ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق اليوم عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا حول موضوع توريد الأسلحة الغربية إلى نظام كييف.

وقال نيبينزيا معلقاً: “ليس لدينا أي أوهام بهذا الشأن.. ونحن على ثقة بأن الوفود الغربية ستتظاهر مجددا بأنها لا ترى ولا تسمع كل الجرائم العسكرية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها نظام كييف، وذلك نظراً لأن الدول الغربية شريكة مباشرة في كل ذلك.. والأمر نفسه ينطبق على سكرتارية الأمم المتحدة، التي يجب أن تلتزم بمبدأ تساوي المسافة، لكنها في الواقع تنتهكه باستمرار”.

إلى ذلك اعتبر نيبينزيا أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الغرب ستشكل سابقة خطيرة، وقال خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس: “نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة تبنت قانوناً في نيسان الماضي يضع الأساس لمصادرة وتسليم الأصول السيادية الخاصة بالبنك المركزي الروسي”.

وتابع: “هذا القانون ينتهك بشكل فظ أعراف ومبادئ القانون الدولي الخاصة بحصانة الدول وممتلكاتها، ناهيك عن مبادئ المساواة لدول ذات سيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المثبتة في ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد نيبينزيا على أن مثل هذه التصرفات للولايات المتحدة وحلفائها “تشكل سابقة خطيرة حيث لن تكون أصول أي دولة محمية من المصادرة غير الشرعية”، داعياً المجتمع الدولي للوقوف ضد مثل هذه الممارسات من قبل واشنطن وحلفائها.
رقم : 1141650
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