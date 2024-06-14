سياسي باكستاني: العلاقات الوثيقة بين ايران وباكستان مفتاح الامن والاستقرار المستديم بالمنطقة

وافاد مكتب العلاقات العامة لحزب جمعية علماء الإسلام، ان مولانا حامد الحق، رئيس هذا الحزب ونجل مولانا سميع الحق (المؤسس الراحل للحزب) التقى في مدينة أكوره ختك الواقعة في ولایة خيبر بختونخوا السفیر الایراني لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم والوفد المرافق له.



ورحب حامد الحق بحضور السفير الإيراني في جامعة دار العلوم حقانية، وأعرب عن تعازيه باستشهاد الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي، ورفاقه في حادث تحطم المروحية.



وشدد على أهمية دور إيران وباكستان من أجل وحدة العالم الإسلامي والدفاع عن الشعوب المظلومة بما فيها الشعب الفلسطيني، وقال: إن جميع مسلمي العالم، وخاصة شعب باكستان، يقفون مع إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين.



وفي إشارة إلى الوضع في المنطقة المحيطة بأفغانستان، أكد حامد الحق أن العلاقات الوثيقة بين إيران وباكستان، وكذلك تفاعلاتنا مع أفغانستان، هي مفتاح استقرار الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبحث الطرفان في هذا اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والتطورات في أفغانستان وغزة.



وأعرب سفير إيران لدى باكستان، أثناء زيارته التفقدية لمختلف اقسام جامعة دار العلوم حقانية، عن تقديره للخدمات التي يقدمها رئيس جمعية علماء الإسلام (جناح سميع).