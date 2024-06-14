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الجمعة 14 حزيران 2024 ساعة 10:41

القائد العام للجيش الايراني يزور منطقة الدفاع الجوي غرب البلاد

القائد العام للجيش الايراني يزور منطقة الدفاع الجوي غرب البلاد
وخلال هذه الزيارة التفقدية ، قام القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي غرب البلاد بتقييم الجاهزية الدفاعية والقدرات القتالية لهذه المنطقة, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وعلى هامش هذه الزيارة، قال اللواء موسوي لكوادر منطقة الدفاع الجوي الغربية أنه بالإضافة إلى المشاركة في الانتخابات، يجب علينا أيضًا تشجيع الآخرين على المشاركة فیها وقال: الانتخابات حضور مهم جدًا فی الساحة يجعل العدو یائسا من عدائه ویشجع الشعب کله على الحضور، وبنفس النسبة، یجعل المسؤولين أكثر جدية في خدمة الشعب.

وأكد أن المشاركة الحماسية في الانتخابات ستزيد من اقتدار البلاد وتعزز قوة الردع، وقال: إن العنصر الفعال الأول في تعزيز قوة الردع هو دعم شعب بلادنا العزيز للثورة والدولة والتواجد في الساحة. ولو لم يكن هناك تماسك ووحدة وتآزر بين الشعب والقوات المسلحة، لما كان هناك اليوم حديث أو أخبار عن إيران القوية.

واذ اشاد بالإجراءات الفعالة لقادة وكوادر منطقة الدفاع الجوي الغربية في اتجاه تأمين أمن البلاد، قال القائد العام للجيش: بالتأكيد، فان محورية الابحاث وتصميم وتطوير الأسلحة الفعالة، فضلا عن كفاءة المعدات الدفاعية وفقا لتهديدات اليوم، ينبغي أن تكون في الأولوية.
رقم : 1141652
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