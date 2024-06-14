مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين جراء قصف أوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الممثلية قولها في بيان نشر على تطبيق تلغرام: “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 45 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية، 23 منها على محور دونيتسك، و17 على محور غورلوفكا، و5 على محور دوكوتشيفسك، مطلقة ما مجموعه 126 مقذوفاً مختلف العيارات، ووردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين”.



يذكر أنه تم أمس تسجيل 27 حالة قصف من جانب تشكيلات النظام الأوكراني على المناطق السكنية في دونيتسك.



وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أكد الشهر الماضي ضرورة إدانة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومحاكمته بارتكاب جرائم حرب.