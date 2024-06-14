حملة دهم واعتقالات إسرائيلية في الضفة

ففي قلقيلية، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حيي كفر سابا والنقار واعتقلت المواطن غسان جبريل بعد مداهمة وتفتيش منزله.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال أحمد مطير بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا.



وفي الخليل، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مخيم العروب شمالي الخليل وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



والليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل تامر محمد سيد علي (13 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لجنين، كما داهمت قريتي زبوبا ورمانة، غرب جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أخرى.