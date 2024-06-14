خطيب جمعة طهران: ندين مقتل الأبرياء في السودان

وقال آية الله السید "أحمد خاتمي" في خطبة الجمعة اليوم : إننا ندين القتل الوحشي للناس الذي حدث في قرية بالسودان، والذي أدى إلى مقتل المئات من الأشخاص.



وأضاف: لا يمكن نسيان مأساة غزة کما قال قائد الثورة الإسلامیة: إنه من المستحيل نسيان مآسي غزة والاعتداء على الشعب المظلوم الأعزل واستشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني وأكثر من 15 ألف طفل ورضيع وأکد: إننا نشاطر شعب غزة حزنه.



وأشار إلى جهود وزير الخارجية الإيراني الشهيد حسين أميرعبد اللهيان في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وقال إن أمير عبد اللهيان تحدث عن مظلومیة أهل غزة في كل موقف عالمي كأنه كان وزير خارجية فلسطين خلال هذه الأشهر الثمانية.