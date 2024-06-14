الشيخ قبلان: البلد بحاجة ماسّة لحضور أمني والاستثمار بالنزوح يهدد وجود لبنان

إسلام تايمز (لبنان) - أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في برج البراجنة، أنه "لا مساومة بالحقّ، ولا رجوع عن مواجهة الطغيان الصهيوني، ولا تنازل بالأمن السيادي، ولا صفقة بالمصالح الوطنية، ولا يمكن ترك ميزان المنطقة لشهيّة الذئب الأميركي والصهيوني، وأيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أصبحت قصيرة، وغزة تبتلع الجيش الأسطورة، وجبهة لبنان تضربُ صميمَ هيكلِ الآلةِ الصهيوني وجيشها، وما تفعله المقاومةُ في هذه الحرب لم يفعله أحد من قبل، فيما اليمن تُغرق أساطيل الأطلسي، وإيقاعُ الحرب بيد المقاومة، والأثمانُ السيادية التي تقدّمها المقاومة تكفي لحماية لبنان ألف سنة، وذلك في سياق حماية لبنان الكيان والشراكة والمشروع الوطني، وهذا يفترض ملاقاة المقاومة بتسوية رئاسية سيادية بعيداً عن بازار المواقف الصهيونية، والجولات الوطنية أمر مهم للغاية ببعد النظر عن النتائج، والتلاقي ضرورة وطنية".