شويغو: الغرب أنشأ هيكلا لحملة دعاية واسعة ضد روسيا

وقال شويغو خلال اجتماع حول قضايا الأمن القومي: “إن السلطات الأمريكية التي تروج لمزاعم واهية حول مخططات روسية لنشر الأسلحة النووية في الفضاء تحاول من خلال هذه الترهات الضغط على الكونغرس للتصديق على حزمة المساعدات الإضافية لأوكرانيا والميزانية المقترحة ككل”.



وأضاف شويغو: “لقد أنشأ الغرب هيكلاً حقيقياً لحملة الدعاية الواسعة ضد روسيا وهو ممول بشكل ضخم”، لافتاً إلى أن مراكز هذه الحملة موجودة في عواصم أستونيا ولاتفيا وفنلندا وأربعة مراكز أخرى في أوروبا ويجب التعامل معها بشكل منسق ومنظم.



وخلص شويغو إلى أنه “يمكن لأي كان الحديث عما يريد والترويج لأي تهديد يريده وفي نهاية المطاف سيدرك الجميع أن لا وجود لمثل هذه التهديدات وغيرها مما يتم الترويج له ضمن البروباغندا الأمريكية”.



وفي وقت سابق قال شويغو: إن الولايات المتحدة تخيف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي “بالأسلحة النووية الروسية في الفضاء” حتى يصوتوا لصالح الدعم الإضافي لأوكرانيا.