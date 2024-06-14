الحكومة الليبية المؤقتة: ندعو روسيا لبناء مصافي نفط على الساحل الليبي

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية" عن وزير الاستثمارات في الحكومة المكلّفة، علي السعيدي القايدي، قوله إن الحكومة المكلّفة تحثّ "السلطات الروسية على بناء مصافي تكرير على الساحل الليبي، ولا سيما في ظل الحظر المفروض على النفط الروسي".



وأكد الوزير الليبي استعداد بلاده "لتكرير النفط وبيعه بدلاً من النفط الخام".



وأضاف: "نحن في ليبيا نبحث عن شريك حقيقي للتعاون والبناء في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية".



وقال إن "الجميع يعلم أن روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ونحن سعداء بتطوير علاقاتنا مع روسيا التي تسعى أيضاً إلى الشراكة الحقيقية".



ولفت القايدي إلى أن "المجال مفتوح لكلّ الشركات الروسية من دون استثناء للاستثمار والمشاركة في ليبيا"، وفق ما ذكرت "نوفوستي".