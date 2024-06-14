كما استهدفت مباني ‌‏يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة المناسبة، محققة إصابةً مباشرةً فيه.



وأكدت المقاومة أنّ العمليتين تأتيان رداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين.



واستهدفت المقاومة أيضاً موقع "المطلة" الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، وموقعي "السماقة" و"الرمثا" التابعين للاحتلال، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في العمليات الثلاث.



إلى جانب ذلك، استهدف حزب الله، بالأسلحة الصاروخية، تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة وردة، وانتشاراً آخر لهم في ‏محيط موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. ‏



ودمّرت المقاومة الإسلامية في لبنان المنظومات التجسسية في موقعي ‏"مسكاف عام" و"جل الدير" التابعين للاحتلال، بعدما استهدفتها بالأسلحة المناسبة. ‏



وأكدت المقاومة في بياناتها أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



سقوط صواريخ واندلاع حرائق في الشمال

وفي كيان الاحتلال، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 5 صواريخ مضادة للدروع في اتجاه "المطلة"، مؤكدةً اندلاع حرائق كبيرة في المستوطنة وإصابة عدد من المنازل من جراء الصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان.



وسقط صاروخ في منطقة "كريات شمونة" وأُصيب مبنى فيها بصورة مباشرة، كما دوّت صفارات الإنذار في المستوطنة، بحسب ما أكد إعلام الاحتلال.



وأفاد الإعلام الإسرائيلي بورود تقرير أولي عن وقوع 4 إصابات مباشرة على الأقل في "كريات شمونة".



وفي مستوطنة "أفيفيم" أيضاً، سقط صاروخان مضادان للدروع قرب "السياج الحدودي"، وتسبّبا باندلاع حريق في المكان.



ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات "بيت هلل" و"كفار غلعاد" و"مرغليوت" و"مسكاف عام" و"المطلة" وفي الغجر، بالتوازي مع إطلاق صلية تشمل 40 صاروخاً في اتجاه الجليل الأعلى و"كريات شمونة".



وفي أعقاب القصف الصاروخي، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حرائق اندلعت في عدد من الأماكن، بينها "كفرسولد" التي استهدفتها المقاومة.



ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات "بيت هلل" و"كفار غلعاد" و"مرغليوت" و"مسكاف عام" و"المطلة" وفي الغجر، بالتوازي مع إطلاق صلية تشمل 40 صاروخاً في اتجاه الجليل الأعلى و"كريات شمونة".



وفي أعقاب القصف الصاروخي، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حرائق اندلعت في عدد من الأماكن، بينها "كفرسولد" التي استهدفتها المقاومة.



بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي كفركلا ودير ميماس، كما أكد مراسل الميادين.



ونقلت مصادر ميدانية اليوم، مشاهد عن الأضرار التي سبّبها الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في جناتا، في منطقة صور، والذي أدى إلى استشهاد سيدتين مدنيتين، وإصابة مدنيين آخرين.



يُذكر أنّ الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، نشر مساء أمس، مشاهد توثّق استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" إسرائيلية، عند مثلث يفتاح - قدس، في شمالي فلسطين المحتلة.



