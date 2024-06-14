جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف وطني

وخلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، قال الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني الأفريقي"، فيكيلي مبالولا: "لقد توصّلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سويّاً".



وأشار إلى أن الائتلاف الجديد "يتمحور حول الوسط"، بعدما رفضت أحزاب اليسار الانضمام إليه، وسيتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.



ويعتبر "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم هو الحزب الأكبر في جنوب أفريقيا، وقد خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في نهاية شهر أيار/مايو الماضي.



ومن المفترض أن يفتح الاتفاق الجديد الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس، سيريل رامافوزا، لولاية ثانية خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد، اليوم الجمعة، في العاصمة كيب تاون.



ووفقاً لمبالولا، فإنّ الائتلاف الجديد يضمّ الأحزاب التالية "التحالف الديمقراطي" (يمين وسط)، وحزب "الزولو" القومي إنكاثا، و"الحركة الديمقراطية المتّحدة" (يسار وسط)، وحزب "أف أف بلاس" للقوميين البيض.



وللمرة الأولى منذ العام 1994، خسر "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم غالبيته البرلمانية، فيما حصد حزب بطل مناهضة العنصرية الراحل نلسون مانديلا 40% من الأصوات.



وفي جنوب أفريقيا، يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان في اقتراع سرّي تجريه الجمعية الوطنية، وبعد انتخابه يعيّن الرئيس وزراء الحكومة.