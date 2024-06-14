الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 حزيران 2024 ساعة 15:57

حجم التجارة بين إيران وقطر ينمو بنسبة 41% للشهرين الأوليين من العام الايراني

حجم التجارة بين إيران وقطر ينمو بنسبة 41% للشهرين الأوليين من العام الايراني
وأعلن عباس عبد الخاني نمو التبادلات التجارية بين إيران وقطر في الشهرين الأولين من العام الجاري وقال: بحسب إحصاءات الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحصائيات التبادل التجاري بين إيران وقطر خلال شهرين أولاً، شهد نمواً بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفقا له؛ وتعد المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمنتجات المائية والفواكه الجافة والسجاد ومواد البناء والمعادن من أهم الصادرات الإيرانية إلى قطر.

وأكد عبدالخاني على تطور وتوسيع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأضاف: إن العلاقات السياسية المستقرة والخالية من التوتر بين إيران وقطر وفرت منصة مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، والتي يمكن أن تكون تستخدم كفرصة للتآزر وتعميق العلاقات التجارية . وبما أن القادة السياسيين في البلدين يؤكدون على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية، فإن هذا الدعم يمكن أن يخلق مجالات التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في إيران وقطر، ويمكن للشركات والمستثمرين في البلدين المشاركة في أنشطة تجارية مشتركة مع المزيد من الثقة.

وفي إشارة إلى ميزة القرب بين البلدين، قال المستشار التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر: إن القرب الجغرافي يمكن أن يقلل تكاليف النقل ويختصر الوقت الذي تستغرقه البضائع للوصول إلى وجهتها، ونتيجة لذلك، تبادل السلع بين البلدين يمكن أن يتم بشكل أسرع وأكثر اقتصادية.

وفي معرض تعداده للقدرات والإمكانات العالية التي تتمتع بها إيران في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، أوضح عبد الخاني: السوق القطرية بحاجة إلى هذه المنتجات ويمكن لإيران أن تكون موردًا موثوقًا ومستقرًا. ونظرًا لجودتها العالية وقرب المسافة، يمكن للمنتجات الزراعية الإيرانية أن تستحوذ بسهولة على حصة كبيرة من سوق قطر وتقلل من اعتماد البلاد على الواردات من البلدان الأخرى.

وقال: يبدو أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر يمكن أن يساعد في تنويع اقتصاديات البلدين.
رقم : 1141702
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات مليونية كبرى في صعدة إسنادا لفلسطين
مسيرات مليونية كبرى في صعدة إسنادا لفلسطين
الفياض: الحشد الشعبي يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها
الفياض: الحشد الشعبي يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها
14 حزيران 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال.. وتجمعين لجنوده في خلة وردة و"الرمثا"
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال.. وتجمعين لجنوده في خلة وردة و"الرمثا"
14 حزيران 2024
في أولى مناسك الحج.. مليونا مسلم يتدفقون إلى صعيد مشعر مِنَى لقضاء يوم "التروية"
في أولى مناسك الحج.. مليونا مسلم يتدفقون إلى صعيد مشعر مِنَى لقضاء يوم "التروية"
14 حزيران 2024
ملف التطبيع بين المغرب والاحتلال يعود للواجهة وتوسع دائرة الرفض الشعبي المغربي له
ملف التطبيع بين المغرب والاحتلال يعود للواجهة وتوسع دائرة الرفض الشعبي المغربي له
14 حزيران 2024
عدوان أميركي - بريطاني بغارتين يستهدف مديرية الصَّليْف غربي اليمن
عدوان أميركي - بريطاني بغارتين يستهدف مديرية الصَّليْف غربي اليمن
13 حزيران 2024
في اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال يكثّف قصفه على رفح ووسط قطاع غزة
في اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال يكثّف قصفه على رفح ووسط قطاع غزة
13 حزيران 2024
الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال
الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال
13 حزيران 2024
"الراهب" في مرمى نيران حزب الله.. والمقاومة تنشر مشاهد توثق استهدافها مواقع للاحتلال
"الراهب" في مرمى نيران حزب الله.. والمقاومة تنشر مشاهد توثق استهدافها مواقع للاحتلال
13 حزيران 2024
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
12 حزيران 2024
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
12 حزيران 2024
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
12 حزيران 2024
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
12 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)