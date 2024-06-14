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الجمعة 14 حزيران 2024 ساعة 16:04

باقري كني: تعزیز التعاون الاقتصادي،ضروري للاستقرار في المنطقة

باقري كني: تعزیز التعاون الاقتصادي،ضروري للاستقرار في المنطقة
وقال علي باقري، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ،مسرور بارزاني قال: أشكر شعب العراق وإقليم كردستان العراق على دعمهم وتعاطفهم في استشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.

وأضاف: الأصدقاء في إقليم كردستان العراق كانوا معنا بإخلاص في هذه الفاجعة، سواء عبر إرسال الرسائل وتواجدهم في الممثليات السياسية الإيرانية في الخارج، أوتواجدهم في طهران وقد لعبوا دورًا جديًا وفعالًا للغاية في تهدئة آلام حكومة وشعب إيران في هذه الكارثة العظيمة.

وتابع باقري: علاقاتنا مع أشقائنا في إقليم كردستان العراق أخوية ومتجذرة في التاريخ ولقد أنشأ الدین والتاريخ والثقافة والمصير المشترك في المستقبل، رابطة غير قابلة للكسر بيننا ونحن نعترف بأن هذا الارتباط غير القابل للكسر قد خلق قوة لا مثيل لها في المنطقة تجلب الاستقرار والسلام فيها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة أن هذه القوة بالتأكيد ستجعل الأعداء جشعين و إنهم لا يريدون أن تنعم إيران والعراق والمنطقة بالاستقرار والسلام لكن يقظة القادة والمسؤولين الكبار في إيران والعراق، وخاصة الأصدقاء والأخوة في إقليم كردستان العراق، لن تسمح بتوفیر أي فرصة للأعداء.

واستطرد قائلا : نؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي خاصة في البعد الاقتصادي ونريد تطوير التعاون الاقتصادي.

وأضاف باقري: تحدثنا في هذا اللقاء عن بعض العقبات القائمة أمام تطوير التعاون وسنسعى إلى إزالة هذه العقبات، و سننتطلع إلی مستقبل مشرق في التعاون بين الجانبين.
رقم : 1141708
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