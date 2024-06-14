في أولى مناسك الحج.. مليونا مسلم يتدفقون إلى صعيد مشعر مِنَى لقضاء يوم "التروية"

وسيقضي الحجاج على صعيد مِنَى يوم التروية، الذي يمثّل أولى محطات مناسك الحج، التي تتواصل على مدى 6 أيام، استعداداً للوقوف في عرفة، وهو منسك الحج الأعظم، غداً السبت.



وفي يوم التروية، يقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر والتأمل، وترديد تلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".



كما يُصلّون في مِنَى الصلوات الخمس، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس الغد.



ويُقال إنّ "يوم التروية" سمي بهذا الاسم لأنّ الحجاج يروون فيه أنفسهم بالإيمان والتقوى، استعداداً للوقوف بعرفة. ويقع مشعر مِنَى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، على بُعد 7 كلم شمالي شرقي الكعبة.



ومشعر مِنَى هو عبارة عن وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا في فترة الحج.