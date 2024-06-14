الكونغو الديمقراطية: مقتل العشرات بهجوم لمسلحين في المنطقة الشرقية للبلاد

وبدأ الهجوم على قرية مايكينجو في إقليم لوبيرو بإقليم شمال كيفو الشرقي، يوم الأربعاء.



وفي الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 80 شخصاً في هجمات يشتبه أنها شنها عناصر موالية لـ"داعش" على قرى في شرق البلاد.



من جهته، ألقى مدير مقاطعة لوبيرو، آلان كيويوا ميتيلا، اللوم في الهجوم على "قوات التحالف الديمقراطي" (جماعة تابعة لداعش)، في حديث لوكالة "رويترز" ووكالة "فرانس برس".



ووفق الوكالة "بدأت الجماعة المتمردة التابعة لتنظيم داعش كحركة تمرد أوغندية، تعمل من شرق الكونغو منذ ما يقرب من 30 عاماً".



وقال مسؤول لـ"رويترز" إن المهاجمين طلبوا من السكان "التجمع في السوق للاجتماع، ثم هاجموا الحشد المتجمع باستخدام الأسلحة النارية والمناجل".



وبذلك يرتفع عدد القتلى نتيجة هجمات "التحالف الديمقراطي" في الكونغو الديمقراطية هذا الشهر إلى نحو 150 شخصاً.



يذكر أن السلطات الرسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقاتل أيضاً حركة "مارس 23" (تعرف أيضاً باسم أم-23) المرتبطة برواندا، والذين ينشطون أيضاً في الغالب في المنطقة الشرقية من البلاد.