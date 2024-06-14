المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال.. و34 ألف إصابة

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن 3600 طفل مفقودون تحت الأنقاض من جراء العدوان، مؤكداً وجود ما لا يقل عن 200 طفل من غزة في الأسر لدى قوات الاحتلال.



وفي سائر إحصاءات العدوان على قطاع غزة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ نحو 1500 طفل فقدوا أطرافهم، أو لديهم عاهات دائمة، من جراء العدوان.



وأفاد المكتب بأنّ 33 طفلاً فقدوا حياتهم بسبب المجاعة وسوء التغذية، محذراً من أنّ كل الأطفال معرضون للإصابة بالأوبئة.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الـ"يونيسف"، قالت، يوم الأربعاء الماضي، إنّ أكثر من 3 آلاف طفل في غزة يُعانون سوء التغذية، ومعرّضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقّي العلاج اللازم، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي القطاع.



