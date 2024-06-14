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الجمعة 14 حزيران 2024 ساعة 17:22

بالمسيّرات والأسلحة الصاروخية.. حزب الله يقصف مواقع للاحتلال والنيران تشتعل فيها

بالمسيّرات والأسلحة الصاروخية.. حزب الله يقصف مواقع للاحتلال والنيران تشتعل فيها
واستهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية منظومة فنية في موقع المطلة، عبر محلقة ‏انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة، الأمر الذي أدّى الى تدميرها واشتعال النيران في المكان منذ الصباح.

وضرب مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، بصواريخ الكاتيوشا، مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "مرغليوت".

وأعلنت المقاومة الإسلامية، في بيان، أنها استهدفت بالأسلحة الصاروخية انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط حرج برعام، وأصابته إصابة مباشرة. واستهدف مجاهدوها انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية. ‏

وأصاب مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير إصابة مباشرة، وتم تدميرها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف المنظومات التجسسية في موقع "‏مسكاف عام"، بالأسلحة الملائمة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها واشتعال الحرائق في المكان ومحيطه.‏ 

ونشرت المقاومة الإسلامية مشاهد عن عملية استهداف موقع الراهب، التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ‏بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية.

ويثّت مشاهد عن عملية استهداف المقاومة الإسلامية مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع، شمالي فلسطين المحتلة.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مستوطنتي "كريات ‌‏شمونة" و"كفرسولد"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" و"فلق".

واستهدفت مبانيَ ‌‏يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة الملائمة، محققة إصابات مباشِرةً فيه.

وأكدت المقاومة أنّ العمليتين تأتيان رداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيِّين.

إلى جانب ذلك، استهدف حزب الله، بالأسلحة الصاروخية، تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة وردة، وانتشاراً آخر لهم في ‏محيط موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. ‏

 
رقم : 1141721
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