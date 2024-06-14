باقري كني يجتمع مع رؤساء الأحزاب الكردية في كردستان العراق

والتقی "باقري كني"، رؤساء الأحزاب الكردية في كردستان العراق ،خلال زيارته إلى مدینة السلیمانیة في اليوم الثاني من زیارته إلى العراق.



کما التقی "باقري كني"، الرئيس العراقي السابق "برهم صالح" خلال زيارته إلى هذه المدینة.



یذکر أنه اجتمع "علي باقري كني" مع رئيس وزراء منطقة كردستان العراق "مسرور بارزاني " ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي "مسعود بارزاني" في أربيل.



ووصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".