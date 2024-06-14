الضفة الغربية: إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رنتيس

وأقرّ "جيش" الاحتلال، في بيان، بإصابة الجندي من دون أن يذكر مدى خطورة الإصابة، مشيراً إلى أنّه يلاحق السيارة، وأن الجهات المعنية تفحص تفاصيل الحادث.



وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع عملية الدهس.



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على أهالي الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، وآخر هذه الاعتداءات ما نفذته في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر أمس الخميس، من أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير في ممتلكات المواطنين، فيما يتصدى المقاومين للاعتداءات بالرصاص والعبوات.



وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الإثنين وقوع 3 إصابات في إطلاق نار على سيارة في كفر نعمة، وقالت مراسلتنا إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة في اتجاه سيارة في كفر نعمة، كانت تقل 3 شبان، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منها.



وقدّم مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال تفاصيل عن حدثين منفصلين في الضفة، موضحاً أنّ الأول يتعلّق باشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات خاصة إسرائيلية، كانت تحاصرهم بزعم إحراقهم بؤرة استيطانية قرب كفر نعمة الليلة الماضية، والحدث الثاني يتعلّق بإطلاق جنود إسرائيليين النار على مركبة بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس، لافتاً إلى أنّ الاحتلال أصاب جندياً له خلال إطلاق النار.



