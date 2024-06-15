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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 07:10

نواب جنوب إفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية

نواب جنوب إفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية
وأعلن القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب "سيريل رامابوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول" بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب "إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما الذي حصل على 44 صوتاً.
رقم : 1141839
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