مسؤول: نتوقع ان يزور اكثر من 50 ألف سائح روسي إيران العام الجاري

وافادت وكالة تاس للأنباء، ان مسلم شجاعي، قال في ملتقى "السياحة الدولية وروسيا والعالم"، الذي يعد من البرامج الجانبية للمعرض الروسي الدولي في مجمع فودنخا للمعارض في موسكو: في العام الماضي، زار 50 ألف سائح روسي إيران، ونتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى أعلى مستوياته.



واضاف: في العام الماضي، بلغ عدد السياح الايرانيين الذين زاروا روسيا أكثر من 60 ألفا، ونعتقد أن السياحة الخارجية في كلا البلدين لديها قدرة أكبر بكثير من هذه الإحصائيات، ويمكننا إرسال المزيد من السياح إلى البلدين.



واشار شجاعي الى تنفيذ اتفاقية إلغاء تأشيرات السفر الجماعية لمواطني إيران وروسيا: في هذا الإطار، يتم استقبال السياح في مجموعات تتراوح بين 5 و 50 شخصًا من كلا البلدين لمدة 15 يومًا.



وتابع: تتمتع روسيا وإيران بثقافة وتاريخ غنيين ومعالم طبيعية توفر الظروف الملائمة للتبادل السياحي، لذلك يجب أن نتخذ خطوات مشتركة لتبادل الخبرات بين بلدينا وهذا سيساعد على تدفق السياحة.



وفي أحدث تطور في إطار العلاقات السياحية بين إيران وروسيا، تم لاول مرة يوم الاثنين الماضي تسيير رحلة جوية مباشرة بين طهران وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان بروسيا.



وتم توقيع اتفاقية إلغاء تأشيرات الرحلات الجماعية بين إيران وروسيا عام 2017 ، لكن تنفيذها تأخر بسبب وباء كورونا. وأخيراً، وبجهود الجانبين الإيراني والروسي، بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في آب/أغسطس 2023م.



وزارت المجموعة الأولى من السياح الإيرانيين شمال القوقاز خلال رحلتهم إلى روسيا.



وفي إطار هذه الاتفاقية، يمكن لمجموعات السياح المنظمة من خمسة إلى 50 شخصًا زيارة البلدين دون تأشيرة.