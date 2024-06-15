الطيران الروسي ضرب نقطة انتشار موقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف

واشار ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، الى ان "بعد تلقي بيانات من مصادر استخباراتية والتحقق منها عن طريق الاستطلاع الجوي، تم تحديد نقطة تمركز مؤقتة للعدو في بلدة بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف".



وكانت أفادت وزارة الدفاع الروسية عن "تحييد المرتزقة من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف".



وحذرت الوزارة "المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا"، مؤكدة أن "المرتزقة لا يعتبرون مقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يحق لهم الحصول على وضع أسير حرب".