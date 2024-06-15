إصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال الصهيوني رام الله وجنين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين في مخيم الجلزون، إحداهما بالرصاص الحي بالرأس ووصفت بالحرجة، والأخرى بشظايا رصاص حي في البطن والرجل، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت المواطن فوزي دغمش وهو من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع مواجهات.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت المواطن مالك حسن حنيف.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية أم صفا، شمال رام الله.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، واحتجزت عددا من الشبان.



إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، في بلدة كفر دان، غرب جنين.



وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، عرف من أصحابها: أحمد صلاح، وجندل صلاح، وأحمد رشاد أبو الهيجا، وعهد كممجي، ما أدى لاندلاع مواجهات.



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين، غرب جنين، دون أن يبلغ عن إصابات.