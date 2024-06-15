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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 09:38

الرئيس البرازيلي ينتقد الاحتلال خلال قمة مجموع السبع

الرئيس البرازيلي ينتقد الاحتلال خلال قمة مجموع السبع
وأضاف دا سيلفا، خلال كلمة ألقاها الرئيس البرازيلي في قمة مجموعة السبع: "الانتهاك اليومي للقانون الإنساني، الذي راح ضحيته آلاف المدنيين الأبرياء بغزة، دفعنا لتأييد قرار جنوب أفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وأوضح الرئيس البرازيلي: "في غزة نرى حق الدفاع (الذي تدعيه إسرائيل) يتحول إلى حق الانتقام".

واختتم قائلا؛ إننا "نشهد الانتهاك اليومي للقانون الإنساني، الذي راح ضحيته بغزة آلاف المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وهذا ما دفعنا إلى تأييد قرار جنوب أفريقيا مقاضاة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية".

والخميس، انطلقت أعمال القمة الـ50 لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وهذه المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.

ودان البيان الختامي لقمة مجموعة السبع التي جرت في إيطاليا، تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يقوض الأمن هناك.

وأضاف البيان، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالضفة، أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي، كما جدد التزام الدول الأعضاء بمبدأ حل الدولتين.

ودعا بيان القمة الختامي، حكومة الاحتلال إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق في رفح،كما حث جميع الأطراف على تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة، ودون عوائق، للمدنيين المحتاجين.

وختم البيان قائلا: "ينبغي على إسرائيل الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف".

والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن "أكبر سبب لتأخر خطة وقف إطلاق النار في غزة، هو رفض حماس التوقيع عليها".

وأضاف بايدن أنه ناقش خلال اجتماعات مجموعة السبع في إيطاليا اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبينا أنه ليس واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريبا، لكنه لم يفقد الأمل، وفق تعبيره.

من جانبه، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن قادة المجموعة يدعمون الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا حماس إلى الموافقة عليها.

وأكد شولتس للصحفيين "أن مجلس الأمن الدولي يدعم بدوره الخطة الأمريكية، ومن المهم أن يطبقها الجميع، وطلب الإذن، خصوصا من حماس، أن تعطي موافقتها الضرورية".

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، "تأييدا بالإجماع لاقتراح الولايات المتحدة الهادف إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة ملحوظة في المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".

وأضافت، أن قادة المجموعة يؤيدون أيضا "جميع الجهود الهادفة إلى تجنب التصعيد في المنطقة".

وسبق لمجموعة السبع أن أعلنت تأييدها لمقترح بايدن، إلا أن حماس طرحت تعديلات عليه، اعتبرها بلينكن "قابلة للتنفيذ"، فيما لم تكشف دولة الاحتلال رسميا عن موقفها.
رقم : 1141866
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