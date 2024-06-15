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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 09:45

أبو عبيدة للحجاج: استحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة

أبو عبيدة للحجاج: استحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة
وقال أبو عبيدة عبر قناته على تلغرام: إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة.

وشدد على أن “طوفان الأقصى” انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وإن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.

وحرمت قوات الاحتلال حجاج غزة من تأدية الحج هذا العام، في وقت تواصل فيه حرب الإبادة الجماعية منذ 9 أشهر.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.
رقم : 1141868
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