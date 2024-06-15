ردا على تهديد السفيرة الأميركية.. النجباء: الولايات المتحدة دولة احتلال ولا تحترم إلا لغة القوة

وفي تغريدة له على منصة "إكس" خاطب رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الأسدي، السفيرة الأميركية قائلاً: عليكِ أن تعي وتعلمي أن الأيام بيننا ولن تكون صفعاتنا القادمة إلا على الأنوف، وسترين لمن الكلمة الفصل.



واتهم الأسدي السياسيين العراقيين "بالتخبط والانجرار وراء المطامع والانتهاكات الأميركية، والتغافل عن حماية سيادة واستقلال العراق".



وكانت جاكوبسون، مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب السفيرة الجديدة للولايات المتحدة في العراق، قد حضرت جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وطرحت خطط العمل المرتقبة لها في بغداد.



وادعى جاكوبسون إنه إذا ما تم تعيينها، فستستخدم "كل الأدوات الأميركية لمواجهة هذه الجماعات والعمل على وقف نفوذ إيران".