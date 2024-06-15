تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العملية في رفح

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الجمعة، عن هؤلاء المسؤولين الأمنيين، قولهم إنهم يقدرون أن "الأمر سيستغرق أسبوعين، أو بضعة أسابيع في أسوأ الأحوال، حتى تنتهي العملية في رفح".



ولفتت الهيئة بحسب المسؤولين (لم تذكرهم)، إلى أنه "في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل إنهاء العملية العسكرية في رفح، سيكون على المستوى السياسي أن يقرر بشأن الخطوات التالية هناك".



ووفقًا للمسؤولين، فإن "الحرب في قطاع غزة على مشارف نهاية المرحلة الثانية، ومن الضروري اتخاذ خطوات جديدة، وإلا ستتحول الحملة العسكرية من نجاح إلى فشل".



وأضافوا: "ما زال هناك محتجزون في غزة، ولم نتمكن من إنشاء بديل لحماس، لذا نحن بحاجة إلى خطة سياسية إقليمية في نهاية المرحلة الثانية".



وبحسب الهيئة، قال المسؤولون إن "إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على ممر نتساريم (يفصل شمال غزة عن جنوبها) ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح (بين قطاع غزة ومصر) حتى عندما ينهي الجيش الإسرائيلي نشاطه في قطاع غزة".



وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت قناة (12) أن الجيش الإسرائيلي أوصى بإنهاء العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "في أقرب وقت" وإطلاق عملية أخرى على حدود لبنان.

