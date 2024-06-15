إعلام عبري: مقتل واحتراق 8 جنود إسرائيليين داخل آلية عسكرية في غزة

ومنذ وقت مبكر توالت الأنباء في وسائل الإعلام العبري عن حدث أمني صعب جنوب قطاع غزة، وتحدثت عن قيام طائرات مروحية بإجلاء قتلى وجرحى من المكان.



ووفق موقع حدشوت بزمان، فقد وقع حدث صعب في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة بعدما أطلق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بالكامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.



وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة منذ 253 يومًا على وقع حرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال في قطاع غزة وأدت إلى أكثر من 122 ألف شهيد وجريح ودمار أكثر من 70 % من مباني القطاع.