تدريبات بحرية روسية مصرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة نوفوستي: إن “وحدة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، والمكونة من طراد ناخيموف الصاروخي فارياج والفرقاطة مارشال ابوشنيكوف غادرت ميناء الإسكندرية المصري للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية”.



وأضافت الوزارة: “ستمثل البحرية المصرية خلال التدريب الثنائي فرقاطة القدير، وسيتم إجراء التدريبات بصيغة باسيكس، وهو تمرين بين قوات البحرية لضمان قدرة التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو الإغاثة الإنسانية مع تطوير عناصر المناورة المشتركة والتدريب على الاتصالات وإجراءات التفتيش”.



وأشارت إلى أن “التدريب المشترك لمجموعة من السفن الحربية الروسية مع البحرية المصرية خطوة عملية أخرى في تعزيز التعاون البحري الروسي المصري”.



وأعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة، يوم الإثنين الماضي عن وصول قطعتين حربيتين تابعتين للبحرية الروسية إلي ميناء الإسكندرية للمشاركة في تدريب مشترك مع البحرية المصرية.