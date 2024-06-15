قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات

وقال قائد الثورة الإسلامیة لدى لقائه اليوم السبت ، لدى لقائه جمعا من النخب والحائزين على الميداليات العلمية، انا لدي الكثير من الثقة والأمل في الشباب وانكم ثروات البلاد وقيمة النخبة أعلى بكثير من الميداليات ويمكنكم تغيير التاريخ.

وصرح سماحته إن الانتخابات والمشاركة فيها أمر في غاية الأهمية، ويجب أن تحاولوا قدر استطاعتكم زيادة المشاركة، سواء في البيئات الطلابية، أو في بيئات العمل، أو في البيئات العائلية.

وأضاف: انظروا ما هو أقرب إلى معايير الثورة والتأكد من أن هذا المرشح الانتخابي لديه القدرة على العمل وفق معايير الثورة، وإذا نظرتم إلى هذه المعاییر وأخذتم هذه الأمور بعين الاعتبار، فقد تتمكنون من اتخاذ خيار جيد.